Belediye ekipleri yolda gördükleri kazaya müdahale etti
3. Sayfa

Belediye ekipleri yolda gördükleri kazaya müdahale etti

Belediye ekipleri yolda gördükleri kazaya müdahale etti
23.01.2026 09:06  Güncelleme: 09:08
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, bir trafik kazasına müdahale ederek yol güvenliğini sağladı. Şehir Hastanesi Köprülü Kavşağı'nda meydana gelen kazada ekipler, yolun kayganlaşmasını önlemek için kumlama çalışması yaptı ve trafik akışını normale döndürdü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, denk geldikleri trafik kazasına müdahale ederek yol güvenliğini sağladı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı "A Takımı" ekipleri, Şehir Hastanesi Köprülü Kavşağı mevkisinde seyir halindeyken maddi hasarlı trafik kazasını fark etti. Olay yerinde duran ekipler, ikinci bir kaza yaşanmaması için yola dubalar ve uyarı levhaları yerleştirerek trafik akışını kontrollü hale getirdi.

Yola dökülen yağ temizlendi

Kazaya karışan araçtan yola yağ sızdığını tespit eden görevliler, kayganlaşan zeminde kumlama çalışması yaptı. Ekiplerin temizlik çalışması ve hasarlı aracın kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
Son Dakika
