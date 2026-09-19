Kocaeli Gölcük\'te kumar oynatana adli işlem başlatıldı, 4 kişi 46 bin 416 TL ceza aldı

Kocaeli'de bir kahvehaneye yapılan denetimde kumar oynatıldığı tespit edildi. Kumar oynattığı belirlenen 1 kişi hakkında adli işlem başlatılırken, kumar oynayan 4 kişiye toplam 46 bin 416 TL ceza kesildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda dün Gölcük ilçesinde bulunan ruhsatlı kahvehanede denetim yapıldı. Denetimde M.Ö. isimli şahsın kumar oynattığı tespit edildi. Şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 228. maddesi kapsamında adli işlem başlatıldı. Kahvehanede kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye ise toplam 46 bin 416 TL idari yaptırım uygulanırken, kumardan elde edildiği değerlendirilen 3 bin TL paraya el konuldu.