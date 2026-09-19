Kocaeli Gölcük'te kumar oynatana adli işlem başlatıldı, 4 kişi 46 bin 416 TL ceza aldı - Son Dakika
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Kocaeli Gölcük'te kumar oynatana adli işlem başlatıldı, 4 kişi 46 bin 416 TL ceza aldı

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Kocaeli Gölcük\'te kumar oynatana adli işlem başlatıldı, 4 kişi 46 bin 416 TL ceza aldı
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gölcük'teki ruhsatlı kahvehanede kumar oynatıldığını belirledi. Kumar oynattığı tespit edilen 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı, oynayan 4 kişiye toplam 46 bin 416 TL ceza kesildi; kumardan elde edildiği değerlendirilen 3 bin TL'ye el konuldu.

Kocaeli'de bir kahvehaneye yapılan denetimde kumar oynatıldığı tespit edildi. Kumar oynattığı belirlenen 1 kişi hakkında adli işlem başlatılırken, kumar oynayan 4 kişiye toplam 46 bin 416 TL ceza kesildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda dün Gölcük ilçesinde bulunan ruhsatlı kahvehanede denetim yapıldı. Denetimde M.Ö. isimli şahsın kumar oynattığı tespit edildi. Şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 228. maddesi kapsamında adli işlem başlatıldı. Kahvehanede kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye ise toplam 46 bin 416 TL idari yaptırım uygulanırken, kumardan elde edildiği değerlendirilen 3 bin TL paraya el konuldu.

Kaynak: İHA
Güvenlik3. SayfaKocaeliGüncelGölcükCezaSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli Gölcük'te kumar oynatana adli işlem başlatıldı, 4 kişi 46 bin 416 TL ceza aldı - Son Dakika
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