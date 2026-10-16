Kocaeli Gölcük'te sağanak sonrası çöken istinat duvarı bölgesinde incelemeler sürüyor - Son Dakika
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Kocaeli Gölcük'te sağanak sonrası çöken istinat duvarı bölgesinde incelemeler sürüyor

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Kocaeli Gölcük\'te sağanak sonrası çöken istinat duvarı bölgesinde incelemeler sürüyor
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde dün kuvvetli yağışın ardından Değirmendere Mahallesi'nde istinat duvarı çöktü. Yanındaki elektrik direği yan yatarken binadaki dairenin bir bölümü zarar gördü; bölgede zabıta ve emniyet ekiplerinin incelemeleri sürüyor.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde dün sağanağın ardından çöken istinat duvarının bulunduğu bölgede incelemeler sürüyor. Olay anında duyduğu gürültü üzerine dışarı çıktığını anlatan bir vatandaş, "Önce deprem mi oldu diye düşündük" dedi.

Değirmendere Mahallesi'nde bir siteye bağlı binanın istinat duvarı, dün etkili olan kuvvetli yağışın ardından çöktü. Duvarın yıkılmasıyla yanındaki elektrik direği de yan yatarken, olayda binadaki dairenin bir bölümünün zarar gördüğü görüldü. İstinat duvarının çökmesi ve elektrik direğinin yan yatması, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olayın ardından bugün bölgede yeni görüntüler alınırken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ile Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin incelemeleri devam ediyor.

"Çok kuvvetli bir gürültü sesi duydum"

Olay sırasında evinde olduğunu belirten Özcan Öz, duyduğu şiddetli gürültünün ardından dışarı çıktığını anlattı. Yakındaki bir sitede ikamet ettiğini söyleyen Öz, "Akşam evimde otururken çok kuvvetli bir gürültü sesi duydum. Önce deprem mi oldu diye düşündük ama bağrışma sesleri duyunca, insanların koştuğunu görünce dışarıya çıktım. Bu sitede kalabalığı gördüm ve istinat duvarının çöktüğünü gördüm" dedi.

Bölgede birkaç gün önce yol ve altyapı çalışması yapıldığını belirten Öz, zeminin yağış nedeniyle ıslandığını ifade ederek istinat duvarının bu nedenle çökmüş olabileceğini düşündüğünü kaydetti.

Bölgede ekiplerin incelemeleri sürüyor.

Kaynak: İHA
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