Kocaeli Hastanesinde Yangın Paniği

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Kocaeli'de hastanede korkutan yangın

KOCAELİ - Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin kafeterya bölümünde başlayan küçük çaplı yangın ekipleri harekete geçirdi.

Olay, 10.00 sıralarında Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü'nde bulunan tıp fakültesi hastanesinde meydana geldi. Kafeterya bölümünde başladığı iddia edilen yangını fark eden çalışanlar hemen acil çağrı merkezine haber verdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. AFAD ekipleri de tedbir amacıyla bölgeye geldi. Yapılan incelemede yangının küçük çaplı olduğu tespit edilirken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Olayda kimse yaralanmazken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.