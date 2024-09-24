Kocaeli İtfaiyesi, 9 Ayda 8 Bin 906 Olay Müdahale Etti

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Türkiye'nin en başarılı itfaiye teşkilatları arasında yer alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 9 ayda 8 bin 906 olaya müdahale etti.

Ülke gündeminde yaşanan birçok olaya müdahalede yer alan Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi, 124 araç ve 559 personel ile 7/24 hizmet veriyor. İtfaiye Haftası kapsamında Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi, 9 aylık müdahale tablosunu kamuoyuyla paylaştı. Büyükşehir İtfaiyesi, 9 ayda Kocaeli genelinde farklı alanlarda 8 bin 906 olaya müdahale etti.

18 profesyonel istasyon, 5 gönüllü istasyonu, 2 bin 466 gönüllü itfaiyecisiyle Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi, 9 aylık süreçte 3 bin 710'u yangın, 5 bin 196'sı teknik kurtarma olmak üzere 8 bin 906 olaya müdahale etti. Kocaeli İtfaiyesi Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ise 2024 yılında görev yaptığı sahillerde 2 bin 197 kişiyi boğulmaktan kurtardı. Ayrıca 2 bin 930 iş yeri denetlendi. Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bölgede kurtarma çalışmalarına destek veren Kocaeli İtfaiyesi, Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası'nı almaya hak kazanmıştı. - KOCAELİ