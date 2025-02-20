Otomobile zulalanmış 19 tabanca ele geçirildi
KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada, çeşitli alanlara zulalanmış 19 ruhsatsız tabanca ve şarjörleri ele geçirildi. Olaya ilişkin 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce silah kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde dün İzmit'te bir otomobilde yapılan aramada çeşitli yerlere zulalanmış 19 ruhsatsız tabanca ve 19 şarjör ele geçirildi. Tabanca ve şarjörler ele geçirilirken, olayla ilişkin 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kocaeli'nde 19 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?