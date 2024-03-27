Kocaeli\'nde kan donduran cinayet: Ağabeyinin boğazını kesti

Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 138 Gram Reçine Esrar Ele Geçirildi

Yalova'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu bir şahsın getirdiği uyuşturucuyla ilgili bilgilere ulaşıldı. Şahsın evinde yapılan aramada 38 gram reçine esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı ve jandarmadaki işlemleri devam ediyor.