Kocaeli TEM Otoyolunda Durdurulan Tırda 1 Milyon 540 Bin Makaron Ele Geçirildi

Kocaeli TEM otoyolu geçişinde durdurulan bir tırdan, 1 milyon 540 bin içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ile Mücadele Şubesi ekipleri, yapılan istihbarat çalışmaları kapsamında, TEM otoyolu Körfez geçişinde bir tırı durdurdu. İstanbul istikametine giden tırda yapılan aramada, 1 milyon 540 bin içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Yakalanan bir şüpheli hakkında "5607 sayılı kanuna muhalefet" kapsamında işlem yapıldı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - KOCAELİ
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