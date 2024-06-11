Kocaeli ve çevre illerinde dedektiflik faaliyetleri adı altında hukuka aykırı işlemler gerçekleştiren şüphelilerden 9'u tutuklandı - Son Dakika
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Kocaeli ve çevre illerinde dedektiflik faaliyetleri adı altında hukuka aykırı işlemler gerçekleştiren şüphelilerden 9'u tutuklandı

Kocaeli ve çevre illerinde ikamet eden şahısların dedektiflik faaliyetleri adı altında kişisel verileri hukuka aykırı olarak temin ettikleri ve ruhsatsız silah ticareti yaptıkları tespit edildi. 23 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi tutuklandı.

11.06.2024 22:10
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Kocaeli ve çevre illerden dedektiflik faaliyetleri adı altında kişisel verileri hukuka aykırı olarak temin eden ve cep telefonu programları üzerinden ruhsatsız silah ticareti gerçekleştiren 23 şüpheliden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kocaeli ile birlikte çevre illerde ikamet eden şahısların dedektiflik faaliyetleri adı altında kişisel verileri hukuka aykırı olarak temin ettikleri, ayrıca cep telefonu programları üzerinden ruhsatsız silah ticareti gerçekleştirdiklerini tespit etti. Kocaeli ile birlikte 8 ilde 8 Haziran tarihinde "Rüşvet-6136 SKM", "Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi" suçlarını işledikleri tespit edilen 23 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde 23 şüpheli gözaltına alındı. İkametlerde yapılan aramalarda takip cihazı, USB, 3 pompalı tüfek, 5 tabanca, 3 şarjör ve 164 fişek ele geçirildi. İfadeleri alınan şüphelilerden 7'si işlemleri akabinde serbest bırakılırken, Gebze Adliyesi'ne sevk edilen 16 şüpheliden 7'si adli kontrol kararı ile bugün serbest bırakıldı. 9 şüpheli ise tutuklandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli ve çevre illerinde dedektiflik faaliyetleri adı altında hukuka aykırı işlemler gerçekleştiren şüphelilerden 9'u tutuklandı - Son Dakika

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