Koçarlı Belediye Meclisi'nde gergin anlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Koçarlı Belediye Meclisi'nde gergin anlar

Koçarlı Belediye Meclisi\'nde gergin anlar
02.03.2026 18:37  Güncelleme: 18:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Koçarlı Belediye Meclisi'nin Mart ayı olağan toplantısında Başkan Özgür Arıcı ile Meclis Üyesi Cevat Olgun arasında yaşanan hararetli tartışma, salondaki gerginliğe neden oldu. Başkan Arıcı'nın küfrüyle sonlanan olayda, Olgun meclis salonundan çıkmayı reddetti. Toplantı, kavga sonrasında sona erdi.

Koçarlı Belediye Meclisi'nin Mart ayı olağan toplantısı hararetli tartışmalara neden oldu. Meclis Üyesi Cevat Olgun ile Belediye Başkanı Özgür Arıcı arasında yaşanan tartışmada sinirlerine hakim olamayan Belediye Başkanı Arıcı, Meclis Üyesi Olgun'a küfredip salondan dışarı atılması için zabıta çağırdı. Kameralara yansıyan ve belediyenin sosyal medya hesabından canlı yayınlanan meclis toplantısındaki kavga izleyenleri şaşırttı.

Bir Belediye Meclisi'nden ziyade sokak tartışmasına aratmayan görüntülerin ve sözlerin yaşandığı oturumda zaman zaman tansiyon gerildi. Belediye Başkanı Özgür Arıcı'nın kontrolünü kaybedip küfürlü konuştuğu Meclis'te salondan atmak istediği Meclis Üyesi Cevat Olgun, kimsenin kendisini meclis salonundan çıkaramayacağını belirtip salondan çıkmayınca Başkan Arıcı oturumu sonlandırdı. Ağız dalaşında yaşananlara ilişkin kameralara yansıyan görüntüler izleyenleri şaşırttı.

Toplantıda; Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, ilçenin girişinin kötü olduğunu ve bunun yapılması için büyükşehir belediye meclisine önerge vereceğini ve AK Partili Koçarlı Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerinden destek isteyip imza atmalarını istedi. AK Parti Meclis üyeleri gündem maddesi meclise geldiğinde 'evet' oyu vereceklerini açıkladılar.

Başkan Arıcı, Esentepe Mahallesinin gölet probleminin çözülmesi için büyükşehir belediyesine önerge vereceklerini AK Parti meclis üyesi Ahmet Bahri Erdel ve bağımsız meclis üyesi Cevat Olgun'un imza verip vermeyeceğini sordu. Meclis üyesi Olgun, daha önce gölet yapımı için 4 kez ihale yapıldığını ve ihaleyi alan firmanın maliyetlerin artması nedeniyle geri çekildiğini söyledi.

Meclis üyesi Olgun ile Başkan Aracı arasında hizmetler noktasın yaşanan görüş ayrılığı tartışmaya dönüştü. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar karşılıklı olarak seslerini yükseltti. Meclis salonunda tansiyonun artması üzerine Başkan Arıcı, zabıtalardan meclis üyesi Olgun'u dışarı çıkarmalarını istedi. AK Partili meclis üyeleri, zabıtaların Olgun'u dışarı çıkarmasına müsaade etmedi.

Toplantı yaşanan olay ile sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Özgür Arıcı, 3. Sayfa, Olaylar, Kavga, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Koçarlı Belediye Meclisi'nde gergin anlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran devlet televizyonu hacklendi, ekrana Netanyahu geldi İran devlet televizyonu hacklendi, ekrana Netanyahu geldi
Tahran’da hastane vuruldu, hemşireler yeni doğan bebeklere koştu Tahran'da hastane vuruldu, hemşireler yeni doğan bebeklere koştu
İşte ABD’nin Devrim Muhafızları Karargahı’nı vurduğu anlar İşte ABD'nin Devrim Muhafızları Karargahı'nı vurduğu anlar
Zirve yarışında fark 4’e çıktı Fenerbahçe’den üst üste ikinci puan kaybı Zirve yarışında fark 4'e çıktı! Fenerbahçe'den üst üste ikinci puan kaybı
Fenerbahçeli taraftalardan Sadettin Saran’a büyük tepki Fenerbahçeli taraftalardan Sadettin Saran'a büyük tepki
İran İstihbarat Bakanlığı Füze Saldırısına Uğradı İran İstihbarat Bakanlığı Füze Saldırısına Uğradı

18:53
Katar: İran’dan gelen iki SU-24 savaş uçağını düşürdük
Katar: İran'dan gelen iki SU-24 savaş uçağını düşürdük
18:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün
17:17
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için tutuklama talebi
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için tutuklama talebi
17:16
İspanya, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor
İspanya, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor
17:05
İran’da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı
İran'da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı
16:34
İran, Bahreyn’de bir gökdeleni vurdu ABD iddiası çok konuşulacak cinsten
İran, Bahreyn'de bir gökdeleni vurdu! ABD iddiası çok konuşulacak cinsten
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 19:29:06. #.0.5#
SON DAKİKA: Koçarlı Belediye Meclisi'nde gergin anlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.