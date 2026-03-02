Koçarlı Belediye Meclisi\'nde gergin anlar

Koçarlı Belediye Meclisi'nin Mart ayı olağan toplantısı hararetli tartışmalara neden oldu. Meclis Üyesi Cevat Olgun ile Belediye Başkanı Özgür Arıcı arasında yaşanan tartışmada sinirlerine hakim olamayan Belediye Başkanı Arıcı, Meclis Üyesi Olgun'a küfredip salondan dışarı atılması için zabıta çağırdı. Kameralara yansıyan ve belediyenin sosyal medya hesabından canlı yayınlanan meclis toplantısındaki kavga izleyenleri şaşırttı.

Bir Belediye Meclisi'nden ziyade sokak tartışmasına aratmayan görüntülerin ve sözlerin yaşandığı oturumda zaman zaman tansiyon gerildi. Belediye Başkanı Özgür Arıcı'nın kontrolünü kaybedip küfürlü konuştuğu Meclis'te salondan atmak istediği Meclis Üyesi Cevat Olgun, kimsenin kendisini meclis salonundan çıkaramayacağını belirtip salondan çıkmayınca Başkan Arıcı oturumu sonlandırdı. Ağız dalaşında yaşananlara ilişkin kameralara yansıyan görüntüler izleyenleri şaşırttı.

Toplantıda; Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, ilçenin girişinin kötü olduğunu ve bunun yapılması için büyükşehir belediye meclisine önerge vereceğini ve AK Partili Koçarlı Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerinden destek isteyip imza atmalarını istedi. AK Parti Meclis üyeleri gündem maddesi meclise geldiğinde 'evet' oyu vereceklerini açıkladılar.

Başkan Arıcı, Esentepe Mahallesinin gölet probleminin çözülmesi için büyükşehir belediyesine önerge vereceklerini AK Parti meclis üyesi Ahmet Bahri Erdel ve bağımsız meclis üyesi Cevat Olgun'un imza verip vermeyeceğini sordu. Meclis üyesi Olgun, daha önce gölet yapımı için 4 kez ihale yapıldığını ve ihaleyi alan firmanın maliyetlerin artması nedeniyle geri çekildiğini söyledi.

Meclis üyesi Olgun ile Başkan Aracı arasında hizmetler noktasın yaşanan görüş ayrılığı tartışmaya dönüştü. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar karşılıklı olarak seslerini yükseltti. Meclis salonunda tansiyonun artması üzerine Başkan Arıcı, zabıtalardan meclis üyesi Olgun'u dışarı çıkarmalarını istedi. AK Partili meclis üyeleri, zabıtaların Olgun'u dışarı çıkarmasına müsaade etmedi.

Toplantı yaşanan olay ile sona erdi. - AYDIN