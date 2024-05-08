Koçarlı Belediyesi\'nin eski müdürü açıklama yaptı

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Koçarlı Belediyesi bünyesindeki Menderes Şirketi'nin eski müdürü Mehmet Keskin, Belediye Başkanı Özgür Arıcı'nın kendisi hakkındaki açıklamalarına yaptığı basın açıklaması ile cevap verdi. Keskin, "Çalmadık, çaldırmadık ve bir motosikletle aldığımız şirketi araç filosuna boğduk" diye konuştu.

Koçarlı belediyesi Bünyesi'ndeki Menderes Şirketi'ne 2019 yılında başkan seçilen Nedim Kaplan tarafından şirket müdürlüğüne atandığını kaydeden Mehmet Keskin, "Benden önce şirketin başkanı aynı zamanda o zaman ki belediye başkanı olan Mutlu Öztürk tarafından yönetilirken son üç ay seçimlere gireceği için meclis üyesi Murat Erçetin'e şirketi devretmiş. Seçimleri kazanmamızla birlikte ilk olarak şirkette ne olduğuna baktım. Park gelirlerinin çok düşük olduğunu hatta sıfır bakiye olduğunu gördüm ve bunun sebebini sordum. Aldığım cevap toplanan para çalışan yevmiyecilere gittiğini söylediler. Sadece devir aldığımız şirkette kayıtlı olan 2018 model motosikletle devir aldık. Şirketin mal varlığı buydu. Biz seçimden sonra devir aldığımız şirketleri yönetmeye başladık ve bugün devrettiğimizde mal varlığı 17 milyon 632 bin 543 TL'dir. Biz Aydın'daki belediyelerin iktisadi teşekkülü olan şirketler arasında en karlı konumdaki şirketi yeni yönetime bıraktık. Bu nedenle de alnımız ak başımız diktir. Hesabını veremeyeceğimiz tek bir kuruş dahi yoktur" dedi.

Koçarlı halk ekmek fabrikasını ve aşevini Nedim Kaplan'ın talimatıyla kurduklarını ifade eden Mehmet Keskin, "Hiçbir ilçenin cesaret edip kuramadığı halk ekmek fabrikasını kurduk. Mutlu Öztürk zamanından kalma borçlar nedeniyle şirkete hiçbir esnaf malzeme vermiyordu. Açtığımız halk ekmeğe un bile alamıyorduk. Fabrikalarla temasa girdiğimizde vadeli un veremeyeceklerini söylediler. Biz de aracı kurumlardan un almaya başladık. Başka fırınlara un ticareti yaptıklarını da söyleyen Abdullah Başlıkaya şirketi üzerinden aynı fabrika fiyatına 75 gün vadeli un almaya başladık. Belediyeye ait şirketleri, kırmızı kalemden kurtardıktan sonra çek karnesi aldık. ve 75 gün olan un vadesinin 120 güne çıkardık. Bu fırının, parkların geliriyle hem çalışanların maaşlarını ve aynı zamanda 4 adet kamyon, 3 adet binek araç, 4 adet servis aracı toplam değeri 12 milyon 500 bin TL'lik araç aldık. 5 yıl boyunca hiçbir gün aksatmadan çalışanların maaşlarını tam yatırdık. Belediye çalışanlarımız 5 yıllık dönemimizde hiçbir zaman yarım maaş almadılar" diye konuştu.

Zaman zaman açıklamasında sert üslup kullanan Keskin, '60 bin TL maaş aldığı yönündeki söylemlere de bu rakamın çıplak maaş değil mesailerle birlikteki maaş olduğunu ifade ederek "Son güncel maaşım da 60 bin lira değil 49 bin liradır. Mesai ile birlikte 60 bin TL'dir. O da 2024 yılından itibaren yani Ocak, Şubat, Mart aylarında bu şekildedir. Belediyede müdürlük yaptığım limitet şirketinde 120 çalışan, yönetimde olduğum anonim şirketinde 33 çalışan bulunmaktadır. Bunun yanında fırın ve AŞ evini yönettim. Aldığım maaş şartlara göre gayet normaldir" dedi.

Şirket müdürlüğüne atandığında 3 yıl asgari ücret seviyesinde maaş aldığını da belirten Mehmet Keskin, hiçbir zaman içeride bir maaş alacağı olmadığını maaşını zamanında aldığını ve 3 aylık maaşımı avans olarak çekmediğini söyleyerek iddiaların ispatlanmasını istedi. - AYDIN