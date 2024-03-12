Kocası Karısını 8 Bıçak Darbesiyle Öldürdü, 'Pişman Değilim' Dedi - Son Dakika
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Kocası Karısını 8 Bıçak Darbesiyle Öldürdü, 'Pişman Değilim' Dedi

Antalya'da kıskançlık ve maddi anlaşmazlık yüzünden çıkan tartışmada karısını 8 bıçak darbesiyle öldüren koca, emniyetteki ifadesinde 'Evimin önünden geçen erkeklerin daireme doğru baktığını düşünüyordum, olay günü de arsa satışıyla ilgili kavga ettik' dedi. Cinayet zanlısı koca, gazetecilerin sorusuna 'pişman değilim' şeklinde cevap verdi.

12.03.2024 20:19
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Karısını 8 bıçak darbesiyle öldürdü, 'pişman değilim' dedi

Gazetecilerin sorusuna, "Kavga çıktı o yüzden yaptım. Pişman değilim"

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, "Evimin önünden geçen erkeklerin daireme baktığını düşünüyordum, olay günü de arsa satışıyla ilgili kavga ettik" dediği öğrenildi

ANTALYA - Antalya'da hakkında uzaklaştırması bulunan, kıskançlık ve maddi anlaşmazlık yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada da karısını 1'i boynundan olmak üzere 8 bıçak darbesiyle öldüren kocanın emniyetteki ifadesinde, 'Evimin önünden geçen erkeklerin daireme doğru baktığını düşünüyordum, olay günü de arsa satışıyla ilgili kavga ettik" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı koca, soru soran gazetecilere, 'pişman değilim' açıklamasında bulundu.

Olay, gece saatlerinde Kepez ilçesi Varsak Aktoprak Mahallesi'ndeki bir apartmandaki dairede yaşandı. Alınan bilgiye göre, hakkında 1 aylık uzaklaştırması bulunan Vezir Ayer (51), evdeyken Antika Ayer ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Vezir Ayer, elindeki bıçakla eşinin 1'i boynuna olmak üzere 8 bıçak darbesi vurdu. Ardından banyoya geçip kapıyı kilitleyen Vezir Ayer, kendini asmaya kalkıştı. Sesleri duyan vatandaşlar ve annelerini kanlar içinde gören evdeki çocuklar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ekibi ve çok sayıda polis sevk edildi. Belirtilen adrese gelen polis, eve girerek banyodaki Vezir Ayer'i ipte asılıyken son anda kurtarırken, sağlık ekipleri de yerde kanlar içerisinde yatan Antika Ayer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Vezir Ayer, polis ve sağlık ekipleriyle beraber hastaneye kaldırıldı.

Talihsiz kadının cansın bedeni ise olay yeri inceleme çalışması ve savcı incelemesi ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

"Evimin önünden geçen erkeklerin eşime baktığını düşünüyordum"

Ekiplerin cinayetle ilgili araştırması sürerken, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Vezir Ayer, emniyetteki ilk ifadesinde, "Evimin önünden geçen erkeklerin daireme doğru baktığını düşünüyordum. Dün de arsa satışı için eşimle tartıştık ve bıçakla saldırdım" dediği öğrenildi.

"Pişman değilim"

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Vezir Ayer, gazetecilerin 'neden yaptın, pişman mısın?' sorusuna, "Aramızda kavga çıktı, o yüzden. Pişman değilim" yanıtını verdi.

Kaynak: İHA

Antalya, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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