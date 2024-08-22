Kocası tarafından kıskançlık tartışmasında öldürülen kadın - Son Dakika
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Kocası tarafından kıskançlık tartışmasında öldürülen kadın

Konya'da otomobil içerisinde bıçaklanarak öldürülen kadının boşanma aşamasında olduğu, kocasının çocuklar için alışverişe gidelim teklifi üzerine arabaya binerek yola çıktıkları, kıskançlık tartışmasında kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı.

22.08.2024 20:57
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Karısını alışverişe gitmek için aldığı otomobilinde "kıskançlık" tartışmasında öldürmüş

KONYA - Konya'da otomobil içerisinde bıçaklanarak öldürülen kadının boşanma aşamasında olduğu, kocasının çocuklar için alışverişe gidelim teklifi üzerine arabaya binerek yola çıktıkları, kıskançlık tartışmasında kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Hüsamettin Çelebi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bekir Durmazayrılık aşamasındaki eşi Elif Durmaz'ıarayarak çocuklarının ihtiyacı için alışverişe gitmek istedi. Kız kardeşinin evinde yaşayan Elif Durmaz, eşinin teklifini kabul etmesinin ardından Bekir Durmaz eşini 42 ADD 102 plakalı otomobili ile aldı. Daha sonra ikili arasında kıskançlık nedeniyle tartışma başladı. Tartışma sırasında sürücü Bekir Durmaz yanında bulunan bıçakla Elif Durmaz'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Eşini öldürüp karakola gitti

Sürücü daha sonra aracında bıçaklanmış halde bulunan eşiyle Özalkent Polis Merkezine giderek teslim oldu. Polislere eşini bıçakladığını söyleyen Bekir Durmaz gözaltına alındı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk kontrolünde Elif Durmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından olayda hayatını kaybeden Elif Durmaz'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Zanlı koca Bekir Durmaz, emniyetteki ilk ifadesinde, "Eşimle ayrılık aşamasında olduğumuz için bir süredir ayrı yaşıyorduk. Çocukların ihtiyacı için alışverişe çıktık. Bu sırada kıskançlık nedeniyle kavga çıktı. Yanımda bulunan bıçakla olay gerçekleşti. Daha sonra en yakın karakola gittim" dediği öğrenildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocası tarafından kıskançlık tartışmasında öldürülen kadın - Son Dakika

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