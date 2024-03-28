Kütahya\'da tartışma sonucu öldürülen kadının iç çamaşırında uyuşturucu bulundu

Kütahya'da aralarında çıkan tartışma sonucu kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının iç çamaşırında uyuşturucu bulundu.
Merkez Ziraat Mahallesi Nazar Sokak'ta gerçekleşen kesici aletle cinayet konusuyla ilgili olayın maktulü olan Esra Uşak (27) isimli kadının iç çamaşırında plastik tüp içerisinde 3.41 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen narkotik madde ve üzerinde bulunan poların cep kısmında 2 kutu 10 şerit halinde toplamda 100 adet sentetik hap ele geçirildi.
Muhafaza altına narkotik maddeler Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA
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Kütahya'da eşi tarafından bıçaklanan 3 aylık hamile kadın hayatını kaybetti. Tartışmanın ardından çıkan kavgada Esra Uşak, eşi tarafından göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Uşak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eşi ise gözaltına alındı.
Artvin'de meydana gelen kazada araçta bulunan 2 gazeteciden biri hayatını kaybetti. Kaza, Merkeze bağlı Oruçlu Köyü'nde saat 18.00 sularında meydana geldi. Gazeteci Fatih Tüysüz'ün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç kayalara çarptı. Kazada yaralanan gazeteci Tolga Gül ise hastanede tedavi altına alındı. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı ve inceleme başlatıldı.
Kütahya'da 3 aylık hamile olan Esra Uşak, eşi tarafından göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Uşak, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Eşi ise polis tarafından gözaltına alındı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde dilenci olduğu iddia edilen bir kadın, restoranda oturan genç kızı kendisine para vermediği için ekmek bıçağıyla saldırarak yaraladı. Olayın ardından gözaltına alınan olayın şüphelisi işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Muğla'nın Datça ilçesinde meydana gelen orman yangınında arı kovanları zarar gördü. Yangın, Hızırşah Mahallesi Pirenlik Mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. Yangında arı kovanlarına da sıçrayan alevlere müdahale edildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın oğlu ve Memleket Partisi Tarsus Belediye Başkan Adayı Ozan Mehmet Bozdoğan'ın seçim çalışması yaptığı aracına pompalı tüfekle saldırı düzenlendi. Olayda yaralanma olmazken, jandarma ekipleri saldırganları bulmak için çalışma başlattı.
Artvin'de gazetecileri taşıyan bir otomobilin kontrolden çıkarak kayalara çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, ancak bir gazeteci tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde yapılan operasyonda, 2 iş yerinde ve bir araçta yapılan aramalarda çok sayıda bandrolsüz boş makaron, elektronik sigara, gümrük kaçağı sigara ve tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı.
Batman'da bir iş yerine silahlı saldırıda bulunan şüpheli gözaltına alındı. H.Y, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen R.A'nın Kültür Mahallesi'nde cep telefonu satışı yapılan iş yerine tabancayla ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Silahlı saldırı nedeniyle iş yerinde hasar oluştu. Kaçan zanlı H.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Gönen ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 3 bin 200 kullanımlık emdirilmiş kağıt uyuşturucu, 65 gram esrar ve 3 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
Beyoğlu'nda park halinde bulunan 1 minibüste çocukların içine girip sigara içmesinden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede çevrede bulunan 3 araca daha sıçradı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kontrol altına alındı.
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