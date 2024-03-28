Kütahya'da tartışma sonucu öldürülen kadının iç çamaşırında uyuşturucu bulundu - Son Dakika
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Kütahya'da tartışma sonucu öldürülen kadının iç çamaşırında uyuşturucu bulundu

Kütahya\'da tartışma sonucu öldürülen kadının iç çamaşırında uyuşturucu bulundu

Kütahya'da yaşanan bir tartışma sonucu kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen Esra Uşak'ın iç çamaşırında 3.41 gram metamfetamin ve 100 adet sentetik hap ele geçirildi. Uyuşturucu maddeler, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

28.03.2024 00:18  Güncelleme: 00:19
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Kütahya'da aralarında çıkan tartışma sonucu kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının iç çamaşırında uyuşturucu bulundu.

Merkez Ziraat Mahallesi Nazar Sokak'ta gerçekleşen kesici aletle cinayet konusuyla ilgili olayın maktulü olan Esra Uşak (27) isimli kadının iç çamaşırında plastik tüp içerisinde 3.41 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen narkotik madde ve üzerinde bulunan poların cep kısmında 2 kutu 10 şerit halinde toplamda 100 adet sentetik hap ele geçirildi.

Muhafaza altına narkotik maddeler Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da tartışma sonucu öldürülen kadının iç çamaşırında uyuşturucu bulundu - Son Dakika

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