Kütahya\'da tartışma sonucu öldürülen kadının iç çamaşırında uyuşturucu bulundu

Artvin'de gazetecilerin taşıyan otomobilin kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

Artvin'de gazetecileri taşıyan bir otomobilin kontrolden çıkarak kayalara çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, ancak bir gazeteci tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.