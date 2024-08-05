Kocasinan'da dünürler arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde dünürler arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla, 5 kişide darp edilerek yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Argıncık Mahallesi Osmangazi Caddesi üzerinde meydana gelen olayda; henüz bilinmeyen bir sebepten damat ve gelin tarafı arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken, olayda Ü.S. bıçakla, 5 kişi de darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak kavgaya müdahale ederken, sağlık ekipleri de yaralıları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ