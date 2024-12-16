Kocasını evine aldığı en yakın arkadaşı ile yakalandı - Son Dakika
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Kocasını evine aldığı en yakın arkadaşı ile yakalandı

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Aldatılma korkusu yaşayan bir kadın, eşi ve en yakın arkadaşı arasındaki ilişkiyi gizli kamera ile tespit etti. TikTok'ta yaşadıklarını paylaşan kadın, eşinin kendisini işteyken aldatmasını ve bu durumu kameraya almayı anlattı.

16.12.2024 15:04  Güncelleme: 15:58
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İnsanların en büyük korkularından biri olan aldatılma olayını yaşayan bir kadın, eşinin kendisi işdeyken en yakın arkadaşıyla ilişkiye girdiğini gizli kamerayla tespit etti.

Shauna'nın eski arkadaşı ve kocasıyla yaşadığı kavganın görüntüleri sosyal medyada 9 milyondan fazla izlenme aldı.

TikTok'ta yaşadıklarını anlatan Shauna, "İçime bir kuşku düştüğü için eve kamera yerleştirdim. Aslında ikisinden şüphelenmemiştim, aklımdan bile geçmemişti. Kocamın daha önce beni aldattığı başka biriyle görüşebileceğini düşünüyordum" dedi.

"Dün kamera kayıtlarına baktığımda gördüklerime inanamadım. Dört yıllık yakın arkadaşım, kalacak yeri olmadığı için evimize aldığım kişi çıktı. İkisine de kameradan bahsetmedim. Kocam işten geldiğinde önce soracağım, sonra videoyu göstereceğim."

Shauna, arkadaşını video çekimi bahanesiyle çağırdı ve "Sana bir sorum var, ben işteyken kocamla birlikte oldun mu?" diye sordu. Arkadaşı şok olmuş şekilde "Neden senin kocanla birlikte olayım?" diye cevap verdi.

Kocası odaya girdiğinde Shauna "Elimde görüntüler var" diyerek durumu açığa çıkardı. Olay üçlü arasında fiziksel kavgaya dönüştü. Shauna, "Tabii ki yalanladılar ama videoyu göstermeye fırsat bulamadım çünkü kavga çıktı. Şu anda ikisi de evden uzaklaştırıldı" dedi.

9.1 milyon izlenme ve 1.1 milyon beğeni alan video sonrası takipçiler yorumlarda "Asla evinize başka bir kadını almayın", "Ne kadar güvenirseniz güvenin, üçüncü bir kişiyi evinize sokmayın" gibi tavsiyelerde bulundular.

Bazı takipçiler ise olayı mizahi bir şekilde ele alarak "Bari evi temizleteydin, bulaşıkları da yıkatsaydın sonra konuşsaydın" şeklinde yorumlar yaptılar.

Kocasını evine aldığı en yakın arkadaşı ile yakalandı

Amerika Birleşik Devletleri, Sosyal Medya, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kocasını evine aldığı en yakın arkadaşı ile yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Erkeğe haktır. Dinimiz dört kadına kadar izin vermiş. 7 14 Yanıtla
  • Tolga Duman:
    Şu yazı editörüne bir eğitim mi verseniz acaba? Hayır o yazmayı öğrenmeyecek ise biz okuma olayını değiştirelim. Haber'de çok önemli bir son dakika haberiydi öğrendiğimiz iyi oldu. 21 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    hepiniz kadar peynirisiniz 8 0 Yanıtla
  • Mustafa Odabaş:
    Maalesef Türkiye'de de durum bundan ibaret her 5 kadından 2 si evli olduğu halde ikinci üçüncü kocayı arıyor sanal alemde rabbim sonumuzu hayır eylesin çok amin 7 0 Yanıtla
  • Mustafa Odabaş:
    Kork Allah'tan korkmayan bu Devrin bu kavimin kadınlarından 5 0 Yanıtla
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