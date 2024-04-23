Müge Anlı ile Tatlı Sert Programında Şoke Eden Olay

3.Sayfa

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ağızları açık bırakan bir olay gündeme geldi. Programa katılan Umut Bey, karısı ve oğlunun aşk yaşayarak birlikte evden kaçtıklarını söyledi. İlk evliliğinden dünyaya gelen oğlu ve karısına tepki gösteren Umut Bey, 8 yaşındaki kızını geri alabilmek için yardım istedi. Birçok iddiayla gündeme gelen eşler, bugün canlı yayında yüzleşti.

"ALLAH BELANIZI VERSİN, BEN 9 AY İKİ ŞEYTANLA YAŞAMIŞIM"

Müge Anlı'nın "Umut'u jandarma bir suçtan götürdüğünde sen niye üzüldün? Sen aynı evde iki tane adamla zorlanmadın mı?" sorusu üzerine konuşan Tuğçe Hanım, "Ben Umut'un başına bir iş getirmek isteseydim onu zaten şikayet ederdim. Bizim böyle bir amacımız yok. Ben kocamın ne yapacağını kestiremiyorum. Ben kızımı kaçırmadım, onu istediğiniz pedagogla görüştürebilirsiniz. 2 yıldır eve parayı getiren kişi Umut değil Mustafa. 2 yıldır evi Mustafa geçindiriyor" dedi.

Canlı yayında çılgına dönen Umut Bey ise "Allah senin belanı versin. Ben 9 ay boyunca iki tane şeytanla beraber yaşamışım. Sende biraz ar, namus, şeref olsa, o ar damarın patlamamış olsa buraya çıkıp bana iftira atmazsın. Kendini de savunamazsın. Size yaptıklarım haram zıkkım olsun" ifadelerini kullandı.

Kayınvalide Nagihan ise "Sen bu çocuğu küçükken banyoya sokup yıkamadın mı? O sana 'ablam' diyordu diyerek ateş püskürdü.

"KİŞİLİKSİZ, ERKEK DİYE DOLAŞAN İNSAN"

Oğlunu canlı yayında görünce çılgına dönerek beddualar savuran Umut Bey "İkinizde eninde sonunda bir yerde patlayacaksınız. Bu kişiliksiz, erkek diye dolaşan var ay o sokaklarda ölecek. Kimsesiz çünkü... Sen anneni, babanı arayabilirsin ama onun kimsesi yok. Bizim ailemizde böyle karaktersizliğe yer yok. Hırsıma hakim olamıyorum" diyerek öfke kustu.

"OĞLUMU AFFETMEM"

Umut Bey, Müge Anlı'nın "Oğlun af dilese affeder misin?" sorusuna "Oğlumu affedemem. Birbirleriyle ilk temasta bana gelip 'Baba senin karın bana bunu yapıyor' deseydi ben onun alnından öperdim. Bu adam çöp tenekesinden kedi fırlasa seni bırakır kaçar" dedi.

"BABAMA BÖYLE BİR ŞEY YAPTIĞIM İÇİN ÖZÜR DİLERİM AMA TUĞÇE'Yİ SEVİYORUM"

Babasına ihanet eden Mustafa ise "Ben kendi ayaklarımın üzerinde duran biriyim. Tuğçe, kızıyla devlet korumasına gitmek isterse saygı duyarım. Böyle bir şeyi babama yaptığım için pişmanım, üzgünüm. Tuğçe'yi seviyorum, birlikte olmak için başka çaremiz yoktu. Fikrim değişmedi" diyerek ağızları açık bıraktı.

ANNESİNİN YANINDA KALAN ÇOCUK DEVLET KORUMASINA ALINDI

Yayını ihbar kabul eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tuğçe ve Umut'un evliliğinden dünyaya gelerek kaçan anne ile abisinin yanında kalan 8 yaşındaki Melodi isimli çocuğu koruma altına aldı.