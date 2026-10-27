Köln/Bonn Havalimanı'nda Belçikalı kadının 12 valizinde 57 bin kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Köln/Bonn Havalimanı'nda Belçikalı kadının 12 valizinde 57 bin kaçak sigara ele geçirildi

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Köln/Bonn Havalimanı\'nda Belçikalı kadının 12 valizinde 57 bin kaçak sigara ele geçirildi
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İstanbul'dan 7 yaşındaki oğluyla dönen Belçikalı kadının 12 valizinde yaklaşık 57 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Kadın hakkında vergi kaçakçılığı soruşturması başlatılırken, sigaraların soruşturma sonunda imha edileceği bildirildi.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Köln/Bonn Havalimanı'nda İstanbul'dan 7 yaşındaki çocuğuyla birlikte dönen Belçikalı kadına ait 4'ü büyük 12 valizde yaklaşık 57 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Türkiye'den alınan sigaraları kaçak olarak Almanya'ya sokmak isteyen yolcu hakkında vergi kaçakçılığı suçlamasıyla soruşturma başlatılırken, 57 bin kaçak sigaranın soruşturma sonunda imha edileceği bildirildi.

Almanya'nın Köln-Bonn Havalimanı'nda akılalmaz bir kaçakçılık son anda fark edildi. Köln/Bonn Havaalanı Gümrük Dairesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre İstanbul'dan gelen bir kadın ile 7 yaşındaki oğlu, havalimanının beyan gerektirmeyen eşyalar için kullanılan kapısından 12 valizle çıkmak isterken görevliler tarafından fark edildi. X-Ray cihazından geçirilen valizlerde fark edilen yoğunluk sonrası polis memurları 12 valizin açılmasına karar verdi. 4'ü büyük 12 valizde yapılan aramada yaklaşık 57 bin paket kaçak sigara bulundu. Giysi veya diş fırçası gibi tek bir kişisel eşyanın çıkmadığı valizlerdeki sigaralara el konulurken, kadının 7 yaşındaki oğlunun sırt çantasının da tamamen kaçak sigarayla dolu olduğu fark edildi. Türkiye'den alınmış çeşitli markalara ait sigaraları kaçak olarak Almanya'ya sokmak isteyen yolcu hakkında vergi kaçakçılığı suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. 57 bin kaçak sigaranın soruşturmanın sonunda imha edileceği bildirildi.

"Bu bir rekor"

Köln/Bonn Havalimanı Gümrük Dairesi Basın Sözcüsü Jens Ahland, "Türkiye'den valizlerinde çok fazla sigara ile dönen yolcularla havalimanımızda sık sık karşılaşıyoruz. Ancak 4'ü büyük 8'i farklı boyutlarda toplamda 12 valizde yaklaşık 57 bin paket vergisiz sigara bulunması bizim için yeni bir rekor" diye konuştu.

Kadının annesi de aynı suçtan ağustos ayında yakalanmış

Sözcü Jens Ahland, 57 bin paket kaçak sigara ile yakalanan Belçikalı kadının annesinin de bu yılın ağustos ayında aynı suçtan yakalandığını aktardı. Ahland, "Kaçakçının annesinin, İstanbul'dan yaklaşık 15 bin kaçak sigarayla döndükten sonra Ağustos 2026'nın sonlarında aynı yerde meslektaşlarım tarafından yakalandığı ortaya çıktı" dedi.

Kaynak: İHA
3. SayfaİstanbulDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Köln/Bonn Havalimanı'nda Belçikalı kadının 12 valizinde 57 bin kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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