Kolombiya'da düşen askeri uçaktan 48 asker yaralı kurtarıldı

Kolombiya Hava Kuvvetleri Komutanı Carlos Silva, Kolombiya'da düşen C-130 Hercules tipi askeri kargo uçağı hakkında açıklamalarda bulundu. Silva, uçakta 11 mürettebat olmak üzere Kolombiyua ordusunda görevli 125 askerin bulunduğunu belirtti. Şu ana kadar 48 askerin kazadan yaralı kurtulduğunu aktaran Silva, kazadaki ölü sayısına ilişkin ise bilgi vermedi. Arama-kurtarma çalışmaları sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kolombiya Savunma Bakanı Pedro Arnulfo Sanchez ise yaptığı açıklamada, "Askeri birlikler olay yerine ulaştı, ancak kesin ölü sayısı ve olayın nedenleri henüz belirlenemedi. Mağdurlar ve aileleri için tüm bakım protokolleri ile gerekli soruşturma başlatıldı" dedi.

Puerto Leguizamo Belediye Başkanı Luis Emilio Bustos da yaşanan trajedi karşısındaki üzüntüsünü dile getirerek, yerel altyapıya yönelik ulusal desteğin artırılması çağrısında bulundu. Bustos, "Olayın etkisini en aza indirmek için tüm kurumlarla koordineli şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Devlet Başkanlığı'na ve Sivil Havacılık otoritesine özellikle sesleniyoruz: Havaalanımız bakım bekliyor. Bu havaalanının Sivil Havacılık'a devredilmesi ve onlar tarafından yönetilmesi gerekiyor" dedi. - BOGOTA