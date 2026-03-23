Kolombiya'da düşen askeri uçaktan 48 asker yaralı kurtarıldı

Kolombiya Hava Kuvvetleri Komutanı Carlos Silva, Kolombiya'da düşen C-130 Hercules tipi askeri kargo uçağı hakkında açıklamalarda bulundu. Silva, uçakta 11 mürettebat olmak üzere Kolombiyua ordusunda görevli 125 askerin bulunduğunu belirtti. Şu ana kadar 48 askerin kazadan yaralı kurtulduğunu aktaran Silva, kazadaki ölü sayısına ilişkin ise bilgi vermedi. Arama-kurtarma çalışmaları sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"Ölü sayısı ve olayın nedenleri henüz belirlenemedi"

Kolombiya Savunma Bakanı Pedro Arnulfo Sanchez ise yaptığı açıklamada, "Askeri birlikler olay yerine ulaştı, ancak kesin ölü sayısı ve olayın nedenleri henüz belirlenemedi. Mağdurlar ve aileleri için tüm bakım protokolleri ile gerekli soruşturma başlatıldı" dedi.

"Havaalanının Sivil Havacılık'a devredilmesi ve onlar tarafından yönetilmesi gerekiyor"

Puerto Leguizamo Belediye Başkanı Luis Emilio Bustos da yaşanan trajedi karşısındaki üzüntüsünü dile getirerek, yerel altyapıya yönelik ulusal desteğin artırılması çağrısında bulundu. Bustos, "Olayın etkisini en aza indirmek için tüm kurumlarla koordineli şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Devlet Başkanlığı'na ve Sivil Havacılık otoritesine özellikle sesleniyoruz: Havaalanımız bakım bekliyor. Bu havaalanının Sivil Havacılık'a devredilmesi ve onlar tarafından yönetilmesi gerekiyor" dedi. - BOGOTA

Kaynak: İHA

İran’dan BMGK ülkelerine dikkat çeken mektup Savaşta radyoaktif sızıntı tehlikesi İran'dan BMGK ülkelerine dikkat çeken mektup! Savaşta radyoaktif sızıntı tehlikesi
Eskişehir’de zincirleme kaza 2 eski bakan yaralandı, soruşturma başlatıldı Eskişehir'de zincirleme kaza! 2 eski bakan yaralandı, soruşturma başlatıldı
Halı saha maçında kalbine yenik düştü: O anlar kamerada Halı saha maçında kalbine yenik düştü: O anlar kamerada
Manisa’da kayıp dağcıdan haber alınamıyor Manisa'da kayıp dağcıdan haber alınamıyor
Avrupa ülkesinde acil durum Akaryakıta kota geldi, asker sahaya indi Avrupa ülkesinde acil durum! Akaryakıta kota geldi, asker sahaya indi
İsrail ordusu zorda Yarım asırdır depolarda tutulan mühimmatları kullanmaya başladılar İsrail ordusu zorda! Yarım asırdır depolarda tutulan mühimmatları kullanmaya başladılar

23:23
Gelinlik giyen Joe Worrall kendisini eleştirenlere ateş püskürdü
Gelinlik giyen Joe Worrall kendisini eleştirenlere ateş püskürdü
23:14
Saadet Partisi lideri Arıkan: Akaryakıtta KDV oranı yüzde 1’e düşürülmeli
Saadet Partisi lideri Arıkan: Akaryakıtta KDV oranı yüzde 1'e düşürülmeli
23:11
2. Lig ekibinden Osimhen açıklaması: Kulübümüzü satın almayacak ancak yardıma kapımız açık
2. Lig ekibinden Osimhen açıklaması: Kulübümüzü satın almayacak ancak yardıma kapımız açık
22:41
Ateşkes konuşulurken, İran’a son zamanların en ağır saldırısı
Ateşkes konuşulurken, İran'a son zamanların en ağır saldırısı
22:06
İran’dan İspanya Başbakanı’na füzeli teşekkür
İran'dan İspanya Başbakanı'na füzeli teşekkür
21:42
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan hakkında tutuklama talebi
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan hakkında tutuklama talebi
