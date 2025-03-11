Kolombiya'da Heyelan: 4 Ölü, 400'den Fazla Aile Etkilendi - Son Dakika
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Kolombiya'da Heyelan: 4 Ölü, 400'den Fazla Aile Etkilendi

Kolombiya\'da Heyelan: 4 Ölü, 400\'den Fazla Aile Etkilendi

Güney Amerika'nın Kolombiya ülkesinde, Narino bölgesinde meydana gelen heyelan sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Şiddetli yağışların yol açtığı doğal afette, birçok aile evsiz kaldı.

11.03.2025 12:54  Güncelleme: 13:08
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Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın Narino bölgesinde meydana gelen heyelan sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Kolombiya'nın güneyindeki Narino bölgesinde şiddetli yağışlar sel ve heyelana yol açtı. Narino Valisi Luis Alfonso Escobar sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Yağışlar birçok noktada acil durumlara yol açtı, ancak en yıkıcı olanı Pasto belediyesindeki El Encano'da meydana geldi. Burada heyelan nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti ve ciddi hasar meydana geldi" ifadelerini kullandı. Vali Escobar, heyelanın evleri sürüklediğini, yolları kapattığını ve su kesintisine yol açtığını belirterek 400'den fazla aileyi etkilediğini aktardı. Escobar, La Cruz'da ise sel nedeniyle 100 ailenin evsiz kaldığını ifade etti. - BOGOTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kolombiya'da Heyelan: 4 Ölü, 400'den Fazla Aile Etkilendi - Son Dakika

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