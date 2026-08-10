Kolombiya’daki depremde can kaybı 111’e yükseldi

Kolombiya Devlet Başkanı Abelardo de la Espriella, meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 111'e yükseldiğini açıkladı. Yetkililer, Cali kentinde kısmen çöken bir hastanenin enkazı altında kalan hastaların kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Kolombiya'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde bilanço ağırlaşıyor. Yıkılan binaların enkazı altında kalanların kurtarılması için arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, Kolombiya Devlet Başkanı Abelardo de la Espriella hayatını kaybedenlerin sayısının 111'e yükseldiğini açıkladı. Depremde bin 575 binanın hasar gördüğünü ve 61 binanın çöktüğünü belirten Espriella, 37 konutun ise tamamen yıkıldığını açıkladı. Devlet başkanı, ayrıca 18 sağlık merkezi, 52 okul, 17 toplum merkezi ve 18 yolun hasar gördüğünü ifade etti. Altyapısında hasar meydana gelen 6 havalimanında uçuşların yapılmadığını hatırlatan Espriella, bir havalimanının pistinde ise hasar oluştuğunu belirtti. Kolombiyalı lider, " Hükümet, hayatları korumak ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için tüm imkanlarını seferber edecek" dedi.

Uluslararası toplumun Kolombiya'ya desteklerine işaret eden Espriella, "Dünyanın dört bir yanındaki tüm müttefiklerimiz, ihtiyaç duyulan her konuda yardımcı olma niyetlerini dile getirdiler" ifadelerini kullandı.

Cali Belediye Başkanı'ndan kurtarma çalışmaları için ihtiyaç listesi

Depremden etkilenen Cali kentinin Belediye Başkanı Alejandro Eder, arama-kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere su, inşaat eldiveni, kask, koruyucu gözlük ile yataklara ihtiyaç duyulduğunu açıkladı. Eder, Cali'de en az 26 binanın çöktüğünü belirterek, hükümetten ve ülkenin diğer şehirlerinden uzman kurtarma arama-ekipleri talep ettiğini bildirdi. Belediye başkanı ayrıca, acil durum ekiplerinin ulaşımını kolaylaştırmak için halktan mümkün olduğunca evlerinde kalmalarını istedi.

Kısmen çöken hastanede enkaz altında kalanlar var

Yerel kaynaklar, Cali'de kısmen çöken bir hastanede bazı hastaların enkaz altında kaldığını bildirdi. Valle del Cauca Eyalet Valisi Dilian Francisca Toro, Cali Üniversitesi Hastanesi'nin bazı bölümlerinin çöktüğünü ve bazı kişilerin enkaz altında kaldığını açıkladı. Toro, itfaiye ve ordu ekiplerinin enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışma yürüttüğünü belirtti. Cali yönetimi, enkazdan şu ana kadar en az 4 kişinin kurtarıldığını bildirdi.

Kolombiya ordusu 5 ekip görevlendirdi

Kolombiya ordusu da, arama kurtarma çalışmaları için bölgelere 5 arama-kurtarma ekibi gönderildiğini bildirdi. Ordudan yapılan açıklamada, ekiplerin özel teknolojik teçhizatla donatıldığı ve özel eğitimli köpeklerle çalışacağı belirtildi.

Kolombiya hükümeti, depremin ardından ulusal acil durum ilan etti. Kararın afetzedelere yardım için kaynakların hızlı şekilde seferber edilmesi ve hasarlı altyapının değerlendirilmesini kolaylaştırmayı amaçladığı bildirildi.