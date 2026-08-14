Kolombiya depreminde ölü sayısı 281’e yükseldi - Son Dakika
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Kolombiya depreminde ölü sayısı 281’e yükseldi

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Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde can kaybı 281'e, yaralı sayısı 3 bin 971'e yükseldi. 397 kişiden haber alınamazken, arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kolombiya'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 281'e, yaralananların sayısı ise 3 bin 971'e yükseldi.

Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin bilançosu ağırlaşmaya devam ediyor. Ulusal Afet Risk Yönetimi Biriminden yapılan açıklamada, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 281'e, yaralananların sayısının ise 3 bin 971'e yükseldi ifade edildi. Ayrıca 397 kişiden haber alınamadığı, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Depremin 15 il ve 426 belediyede 44 bin .936 aileyi ve 102 bin 105 kişiyi etkilediği aktarıldı. Depremde 10 bin 677 evin yıkıldığı, 65 bin 841 evin ise hasar gördüğü vurgulandı.

Son 10 yılın en şiddetli sarsıntısı

Kolombiya'da 10 Ağustos'ta merkez üssü ülkenin Choco eyaletindeki San Jose del Palmar bölgesi olan 7.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. 96 kilometre derinlikte kaydedilen depremde birçok bölgede yıkıma yol açarken, Kolombiya Jeoloji Kurumu depremin "son 10 yılda ülkede kayda geçen en şiddetli sarsıntı" olduğunu açıklamıştı. Felaketin ardından olağanüstü hal ilan edilmişti.

Kaynak: İHA

Doğal Afetler, Acil Durum, Kolombiya, 3. Sayfa, Ağustos, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kolombiya depreminde ölü sayısı 281’e yükseldi - Son Dakika

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