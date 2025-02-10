Komedyen Selin Dilmaç Uyuşturucu Ticareti Suçundan Tutuklandı

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İstanbul'da komedyen olarak sahne alan 29 yaşındaki Selin Dilmaç, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı. Dilmaç'ın evinde yapılan aramalarda, 192 adet satışa hazır vaziyette toplamda 759.32 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçunun önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 30 Ocak 2025 tarihinde saat 19.00 sıralarında Rasimpaşa Mahallesi Alikalfa Sokak ile Hayrullah Efendi Sokak kesişiminde Selin Dilmaç ile Azerbaycan uyruklu Ruslan Alıyev isimli şahısları durduran ekipler, şahısların üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirdi. Bunun üzerine Dilmaç'ın Kadıköy'de bulunan ikametinde yapılan aramalarda, 192 adet satışa hazır vaziyette toplamda 759.32 gram uyuşturucu madde bulundu. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, adliyeye sevk edilen şüpheli Selin Dilmaç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İSTANBUL