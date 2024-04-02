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Komşu kavgasında kan aktı: 1 ölü

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde aralarında husumet bulunan iki komşunun bıçaklı kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Serik ilçesi Orta Mahalle'de yaşandı. Alınan bilgiye göre, husumetli olduğu iddia edilen H.B.Y ile Şehmus Löklök arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. H.B.Y. evine geldiği Şehmus Löklök'ü bıçaklayarak yaraladı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Yaralanan Löklök, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrası H.B.Y. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.