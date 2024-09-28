Komşular Kötü Koku İhbarı Yaptı, 57 Yaşındaki Şahıs Ölü Bulundu

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Aydın'ın Efeler ilçesinde evinden kötü kokular gelen ve komşularının uzun süre kendisinden haber alamadığı şahıs ölü olarak bulundu.

Olay, Mesudiye Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şahin Açıkgöz'den (57) uzun süre haber alamayan komşuları şahsın evinden kötü kokuların gelmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelerek eve giren polis ekipleri Açıkgöz'ü yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Açıkgöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Açıkgöz'ün cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN