Hakkari'de Karşıyaka Mahallesi'nde tek başına yaşayan Feleknaz Keskin'den (60) haber alamayan komşuları dün gece saatlerinde kayıp ihbarında bulundu.
Keskin'in bulunması için bölgeye AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İtfaiye ile sağlık ekipleri yönlendirildi. Yağışın da etkili olduğu kentte, sabah saatlerinde çalışmalara başlayan ekipler, aramalarını bölgedeki Katramas Deresi çevresinde yoğunlaştırdı. Keskin'in eşi İbrahim Keskin'in geçen yıl nisan ayında Katramas Deresi'nde akıntıya kapılıp hayatını kaybettiği bildirildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kayıp kadın geçtiğimiz yıl eşinin hayatını kaybettiği bölgede aranıyor - Son Dakika
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