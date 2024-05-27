Komşularıyla mahkemelik olan Polat çifti hakim karşısına çıktı - Son Dakika
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Komşularıyla mahkemelik olan Polat çifti hakim karşısına çıktı

Dilan ve Engin Polat çifti, komşularıyla yaşadıkları kavga nedeniyle mahkemeye çıktı. Dilan Polat, bir erkeği darp edemeyeceğini söylerken, Engin Polat ise eşini korumak amacıyla bir kere gerçekleşen bir darp olduğunu belirtti. Mahkeme, müştekilerin dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

27.05.2024 20:50
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Komşularıyla mahkemelik olan Polat çifti hakim karşısına çıktı

Engin Polat: "Eşimi korumak amacıyla bir kere gerçekleşmek üzere darp oldu"

İSTANBUL - Komşularıyla ettikleri kavga nedeniyle mahkemelik olan Dilan ve Engin Polat hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan Dilan Polat, "Bir erkeği darp edebilmem mümkün değil" dedi. Engin Polat ise, "Eşimi korumak amacıyla bir kere gerçekleşmek üzere darp oldu" diye konuştu.

Dilan Polat ve Engin Polat çifti 2 Haziran 2023 tarihinde komşularıyla ettiği park kavgasının ardından komşu Metin Serhat Atayeter ve Esra Atayeter, Polat çiftinden şikayetçi oldu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dilan Polat hakkında 'Hakaret', 'Basit yaralama' ve 'Tehdit' suçlarından 8 yıl 4 aya kadar, sanık Engin Polat hakkında ise 'Hakaret', 'Basit yaralama', 'Tehdit' ve 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından 11 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanıklar Dilan Polat ve Engin Polat SEGBIS (Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi) ile bağlandı, müşteki Metin Serhat Atayeter ve Esra Atayeter ise duruşmaya katılmadı. Taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

"Bir erkeği darp edebilmem mümkün değil"

Duruşmada savunma yapması için söz verilen sanık Dilan Polat, "Avukatlarım orada değil mi? Ne diyeceğimi bilemiyorum. Biz uzlaştık. Kimseyi darp etmedim. Zaten benim bir erkeği darp edebilmem mümkün değil. Hakaret veya tehdit içerikli bir söz söylemedim. Şikayetçi değilim. Müştekilerle geçmişten gelen husumetim yoktur. Otopark nedeniyle tartışma yaşadık sadece. Müştekilerin evine girmedim. Zaten kamera görüntülerinde de mevcuttur. Suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum" dedi.

"Hanımefendiye hakaret ya da tehdit etmedim"

Sanık Engin Polat ise, "Olay günü arkadaşlarımız bize misafir olarak gelmişti. Metin bey aracını arkadaşımın arabasının arkasına çekmişti. Misafirimizin çocuğu hastalanınca acil çıkmak durumunda kaldı. Eşim bu durumu kendisine bildirince aralarında tartışma çıktı. İçeride otururken eşimin çığlık sesini duydum. Kalkıp gittiğimde evin içinde bana eşime saldırıldığını ve küfür edildiğini söylediler. Bunun üzerine Metin beyin evine doğru gittim. Kapı zaten açıktı. Eşine kapının eşiğinde durarak eşinin nerede olduğunu sordum. Hanımefendiye hakaret ya da tehdit etmedim" dedi.

"Eşimi korumak amacıyla bir kere gerçekleşmek üzere darp oldu"

Savunmasını devamında Polat, "Kamera kayıtlarından da görüleceği üzere kısa süre orada kaldıktan sonra geri döndüm. Aşağı doğru indiğimde Metin ile eşimin tartıştığını gördüm. Eşimin göğsüne elleriyle vurduğunu görünce endişelendim. Eşimi korumak amacıyla bir kere gerçekleşmek üzere darp oldu. Metin isimli kişiyle hiçbir konuşma imkanımız olmadı. Bu nedenle hakaret veya tehdit içerikli bir söz söylemem mümkün olmadı. Suçlamayı kabul etmiyorum. Beratımı talep ederim" dedi. Sanık avukatları müştekilerinin şikayetinden vazgeçtiğini bildirerek dosyanın düşürülmesini talep etti.

"Seni çok seviyorum Engin"

Ara kararını açıklayan mahkeme, müştekilerin dinlenmesi için bir sonraki celse hazır edilmesi üzere süre vererek duruşmayı erteledi. Mahkeme ayrıca, misafirlerin olay gecesi çocuğunu hastaneye götürdüğüne ilişkin rapor talep etti. Duruşma 14 Haziran tarihine ertelendi. Mahkemenin bitmesinin ardından sanık Dilan Polat, Engin Polat'a "Engin seni çok seviyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Komşularıyla mahkemelik olan Polat çifti hakim karşısına çıktı - Son Dakika

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