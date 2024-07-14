Böyle komşu düşman başına! Kapıya dayanıp "Seni delik deşik edeceğim" diye tehditler savurdu - Son Dakika
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Böyle komşu düşman başına! Kapıya dayanıp "Seni delik deşik edeceğim" diye tehditler savurdu

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Adana'nın Seyhan ilçesinde komşusundan gelen seslerden rahatsız olduğunu öne süren bir kadın, komşusunun kapısını defalarca tekmeleyip tehditler savurdu. ''Aç kapıyı seni aşağı atacağım. Sen delik deşik edeceğim. Sesiniz çıksın, hadi. Bak sağ bırakıyor muyum seni?'' diyen kadın kendisini cep telefonuyla kaydeden küçük bir çocuğa ise ''Çek lan çek, hadi dışarı çıkın da nasıl sizi delik deşik ediyorum'' diye bağırdı.

14.07.2024 13:54
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Adana'da komşusundan gelen seslerden rahatsız olduğunu öne süren kadın, evlerinin kapısını defalarca tekmeleyip tehdit etti. Yaşananlar, evdekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

KAPIDAN TEHDİTLER SAVURDU

Olay, sabah saatlerinde Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kadın, gürültü yaptıklarını söylediği komşusunun evinin önüne geldi. Evin bahçesinden girip merdivenlerden çıkan kadın, tehditte bulundu.

"AÇ KAPIYI SENİ AŞAĞI ATACAĞIM"

Komşusuna kapısını açmasını söyleyen kadın, açılmaması üzerine defalarca tekmeledi. Kadın, "Aç kapıyı seni aşağı atacağım. Sen delik deşik edeceğim. Sesiniz çıksın, hadi. Bak nasıl delik deşik ediyorum, seni. Bak sağ bırakıyor muyum seni?" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYAYI AYAĞA KALDIRDI

Bu sırada evin penceresinden kadını cep telefonuyla görüntüleyen bir kız çocuğu ise "Videoya alıyorum" dedi. Saldırgan ise "Çek lan çek. Sesinizden bıktım be. Hadi çocuklarınızın sesi çıksın. Hadi dışarı çıkın da nasıl sizi delik deşik ediyorum" diyerek evden ayrıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkilere neden oldu.

Böyle komşu düşman başına! Kapıya dayanıp "Seni delik deşik edeceğim" diye tehditler savurdu
Kaynak: DHA

Seyhan, Adana, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Böyle komşu düşman başına! Kapıya dayanıp 'Seni delik deşik edeceğim' diye tehditler savurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • ferhat eser: devlet ses yapan gürültü çıkaranları bir kez uyarmalı sorun devam ediyorsa evden çıkarmalı ve ceza olarak aynı şehirde ev kiralamasını ev satın almasını engellemeli 9 7 Yanıtla
    Murat Doğan Işık: bende ne boş yapacak, acaba yorumu var mı diye bakıyordum tam. Neyseki varmış. Olmasa ne yapardık 4 1 ferhat eser: murat ayak altında dolaşmayacaksınız ozaman koçum 1 1 ALİÇO null: çok sesin çıkıyo ama boş konuşmuşsun 0 0
  • Mustafa Gündüz: Adın batsın Adana 5 4 Yanıtla
    ferhat eser: adana sana yaprağı vermiş galiba yaran var 3 0
  • Mehmet Yılmaz: ses ne sesi acaba kıskanmıştir bence ayipya 3 5 Yanıtla
  • ferhat eser: gürültü yapanları atacaksınız dışarı kimse kimsenin huzurunu kaciramaz 4 2 Yanıtla
    ALİÇO null: eşkıyalığa mı başladın 0 0
  • Lokman Hekimoloji: ev alma komşu al. kadını acaba nasıl delirttiler ki bu hale geldi 5 0 Yanıtla

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