Komşusunu öldüren, eşini de yaralayan sanığa 28 yıl hapis cezası - Son Dakika
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Komşusunu öldüren, eşini de yaralayan sanığa 28 yıl hapis cezası

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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde iki yıl önce apartman yöneticisini yaralayıp eşi Hacer Alkan'ı da boğazını keserek öldüren sanığa 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulanarak toplamda 28 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

12.07.2024 16:06
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Komşusunu öldüren, eşini de yaralayan sanığa 28 yıl hapis cezası

Komşusunu öldüren sanığa 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde iki yıl önce apartman yöneticisini yaralayıp eşi Hacer Alkan'ı da boğazını keserek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan sanığa 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulanarak toplamda 28 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

2022 yılın Ağustos ayında İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Mert Serkan Lülleci isimli şahıs aidat ve komşuluk ilişkileri nedeniyle husumetli olduğu apartman yöneticisi Aydın Alkan'ı bıçakla yaralarken, eşi Hacer Alkan'ı da boğazını keserek öldürdü.

Olay sonrası polis ekiplerinin kıskıvrak yakaladığı Mert Serkan Lülleci tutuklanırken, azmettirmekle suçlanan babası İsmail Lülleci tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Baba ile oğluna 'kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs' suçlamalarıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Duruşmalarda mahkemenin talebi üzerine alınan akıl sağlığı raporunda, Lülleci'nin akıl sağlığının yerinde ve cezai ehliyetinin olduğu belirtildi.

1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Mert Serkan Lülleci, tutuksuz babası İsmail Lülleci ve yaralı kurtulan Aydın Alkan ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan Aydın Alkan'ın avukatı, cinayeti baba Lülleci'nin azmettirdiğini iddia ederek, "Bu eylemin İsmail Lülleci'nin azmettirmesi ve tasarlanmak suretiyle yapıldığı açıktır. Her ne kadar mütalaada azmettirmekten beraat istenmişse de azmettirici olarak cezalandırılması için başka hangi delillerin olması gerektiğini anlamış değiliz. Sanıkların cezalandırılmasını ve İsmail Lülleci'nin tutuklanmasını talep ederiz" ifadelerine yer verdi.

Suçlamaları kabul etmeyen İsmail Lülleci beraatini talep ederken, sanık Mert Serkan Lülleci de, "Beraatımı istiyorum. Son sözüm yoktur" cevabını verdi.

Azmettiricilikle suçlanan İsmail Lülleci için delil yetersizliğinden beraat kararı verilirken, 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi ile 20 yıl, Aydın Alkan'a karşı 'öldürmeye teşebbüs' suçundan 'iyi hal' indirimi ile 8 yıl 4 ay hapis cezası alan Mert Serkan Lülleci'nin tutukluluk haline karar verilerek dava sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Komşusunu öldüren, eşini de yaralayan sanığa 28 yıl hapis cezası - Son Dakika

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