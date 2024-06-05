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Komşusunu öldüren cinayet zanlısı kadın adliyeye çıkartıldı

DÜZCE - Düzce'de akşam saatlerinde komşusu ile kavga ederek silahla öldüren Seçil B. adliyeye çıkartıldı.

Akşam saatlerinde Konuralp bölgesi Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde meydana gelen olayda Seçil B. isimli kadın, yan dairesinde yaşayan komşusu Özlem Alcan'ı çıkan tartışma sonrası silahla 3-4 el ateş ederek vurmuştu. Ardından polis ekiplerini arayan Seçil B. teslim olmak istediğini söylemiş ve olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Olay sonrası Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine götürülen Seçil B. burada tamamlanan işlemlerinin ardından Adliyeye çıkartıldı.