Komşusu tarafından öldürülen genç kız, son yolculuğuna uğurlandı
ANKARA - Ankara'nın Çubuk ilçesinde komşusunun saldırısıyla hayatını kaybeden Hatice Çınar'ın cenazesi toprağa verildi.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan Hatice Çınar, komşusu Murat Açıkgöz'ün silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. Çınar'ın cenaze namazı, baba ocağı olan Elmadağ ilçesi Hasanoğlan Mahallesi'nde bulunan Tokluoğlu Camii'nde kılındı. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çınar'ın naaşı Hasanoğlan Mezarlığı'na defnedildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Komşusunun saldırısında hayatını kaybeden Hatice Çınar toprağa verildi - Son Dakika
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