Kömür Sobası Patladı, 9 Kişi Dumandan Etkilendi

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Kömür sobası hava almayınca patladı, mahsur kalanları itfaiye kurtardı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde hava almayan kömür sobası patladı, 9 kişi dumandan etkilenirken mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay gece saatlerinde Sırrıpaşa Mahallesi Hızır Sokak'ta meydana geldi. Gece yakılmak istenen soba, hava almayınca patladı. Binayı dumanlar sararken içeride bulunan 9 kişi için ekipler seferber oldu. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Evde mahsur kalanlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. 7 kişi ambulanslar ile hastaneye sevk edildi, iki kişi ise ayakta tedavi edildi. Şahısların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.