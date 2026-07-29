Kontrol altına alınan yangın yeniden alevlendi - Son Dakika
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Kontrol altına alınan yangın yeniden alevlendi

Kontrol altına alınan yangın yeniden alevlendi
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Manisa’nın Kula ilçesinde geçtiğimiz dün gece saatlerinde kontrol altına alınan makilik alan yangını yeniden alevlendi.

Manisa'nın Kula ilçesinde geçtiğimiz dün gece saatlerinde kontrol altına alınan makilik alan yangını yeniden alevlendi. Yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Yangın, Kula ilçesine bağlı Soğanlı mevkiindeki makilik alanda geçtiğimiz gece saatlerinde çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangın, ekiplerin saatler süren çalışması sonucu kontrol altına alınmıştı. Ancak bölgede yeniden alevlerin yükselmesi üzerine ekipler bir kez daha sevk edildi. Yangına Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula, Alaşehir ve Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri ile Orman İşletme Şefliği koordinesinde çok sayıda arazöz ve orman işçisi müdahale ediyor. Söndürme çalışmalarına 1 hava aracı da destek veriyor.

Ekiplerin yangını yeniden kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun müdahalesi sürerken, bölgede etkili olan rüzgar çalışmaların güçlükle yürütülmesine neden oluyor.

Kaynak: İHA

Doğal Afet, Acil Durum, 3. Sayfa, Manisa, Kula, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kontrol altına alınan yangın yeniden alevlendi - Son Dakika

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