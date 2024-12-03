Kontrolden Çıkan Araç Apartman Bahçesine Girdi - Son Dakika
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Kontrolden Çıkan Araç Apartman Bahçesine Girdi

Gaziantep'te kontrolden çıkan araç, apartman bahçesine girdi; 2 kişi yaralandı.

03.12.2024 19:28
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Kontrolden çıkan araç apartman bahçesine daldı

Kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç bir apartman bahçesine daldı. Araçta bulunan 2 kişinin yaralandığı kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Nizip ilçeside Sultan Abdülhamit Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Şinasi S. idaresindeki 06 AAS 211 plakalı hafif ticari araç, direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra savrularak bir apartmanın bahçesine daldı. Kazada araçta bulunan sürücü Mehmet Şinasi S. ile Uğur S. yaralandı. Kaza sonrası olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılarının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anları güvenlik kamerasında

Araçta bulunan 2 kişinin yaralandığı kaza anı ise apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kontrolden çıkan aracın apartman bahçesine dalma ve çevredeki vatandaşların yardıma koşma anları yer aldı.

Kaynak: İHA

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