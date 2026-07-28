Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı: Kaza anı kamerada

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç bariyerlere çarptı. Maddi hasarla atlatılan kaza anı araç kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde İ.K. yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları kontrollerde kazada yaralanan olmadığını belirledi. Çalışmaların ardından araç çekiciyle kaldırılırken, araçtan yola savrulan parçalar belediye ekipleri tarafından temizlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, hafif ticari aracın kaza anı bir aracın kamerası tarafından anbean kaydedildi.