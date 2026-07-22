Kontrolden Çıkan Araç Park Halindeki Otomobillere Çarptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kontrolden Çıkan Araç Park Halindeki Otomobillere Çarptı

Kontrolden Çıkan Araç Park Halindeki Otomobillere Çarptı
22.07.2026 11:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya Kulu'da kontrolden çıkan otomobil, park halindeki iki araca çarparak maddi hasara neden oldu.

Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil park halindeki iki araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle park halindeki otomobillerden biri savrularak iş yerinin camına çarparak durdu. Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Kulu ilçesi Kemaliye Mahallesi Öğretmen Mehmet Ali Köylüoğlu Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, B.K. idaresindeki 34 JT 0331 plakalı Volkswagen marka otomobil cadde üzerinde park halinde bulunan iki otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan park halindeki otomobillerden biri yol kenarındaki iş yerinin camına çarparak dururken, diğer otomobil ise kaldırıma çıktı. Kazada 3 otomobil ile iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kazada yaralanan olmadığı belirlenirken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olay yerinde inceleme yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Konya, Yaşam, Kulu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden Çıkan Araç Park Halindeki Otomobillere Çarptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1 asker öğrenci vefat etti, 3’ü tedavi altında 1 asker öğrenci vefat etti, 3'ü tedavi altında
Aracını muayeneye götüreceklere uyarı Aracını muayeneye götüreceklere uyarı
Bir rögar kapağı her şeyi mahvetmeye yetti: Onca emek bir anda çöp oldu Bir rögar kapağı her şeyi mahvetmeye yetti: Onca emek bir anda çöp oldu
Levent Üzümcü’den sosyal medya açıklaması Levent Üzümcü'den sosyal medya açıklaması
Türkiye’de 5 şehir yön değiştirdi İstanbul ve Ankara’nın ağırlık merkezleri kaydı Türkiye'de 5 şehir yön değiştirdi! İstanbul ve Ankara'nın ağırlık merkezleri kaydı
Spor gazetecisi önce vuruldu, sonra yakıldı Spor gazetecisi önce vuruldu, sonra yakıldı

11:34
İşte gözaltına alınan Fatma Soydaş’ın aylık kazancı
İşte gözaltına alınan Fatma Soydaş'ın aylık kazancı
11:04
Güven Hokna’dan Survivor Seren Ay’a olay yorum: Denizi pisletiyorsun
Güven Hokna’dan Survivor Seren Ay'a olay yorum: Denizi pisletiyorsun
10:55
Çankaya Belediyesi soruşturması İstanbul’a uzandı Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı gözaltında
Çankaya Belediyesi soruşturması İstanbul'a uzandı! Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı gözaltında
10:41
Ankara’da eğitim helikopteri düştü Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
Ankara'da eğitim helikopteri düştü! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
10:36
Rusya’yı felç eden yangın Sivil ve askeri tedarik zinciri her an çökebilir
Rusya'yı felç eden yangın! Sivil ve askeri tedarik zinciri her an çökebilir
10:35
Özgür Özel’in yeni parti kararı sonrası ilk anket Dikkat çeken rakamlar
Özgür Özel'in yeni parti kararı sonrası ilk anket! Dikkat çeken rakamlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 11:54:12. #7.13#
SON DAKİKA: Kontrolden Çıkan Araç Park Halindeki Otomobillere Çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.