Kontrolden Çıkan Cip İki Kişiyi Hayatından Etti

Kontrolden çıkan cip bakkalın önünde oturan 2 kişiye çarptı, şahıslar olay yerinde hayatını kaybetti

ORDU - Ordu'da kontrolden çıkan yabancı plakalı cipin bir bakkalın önünde oturan 2 kişiye çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, sürücü gözaltına alındı.

Kaza, Kumru ilçesinde bağlı Yalnızdam Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halit Muharremoğlu yönetimindeki CA 660 MX plakalı cip, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, bir bakkalın önünde bekleyen Ömer Irgav ile Nadire Irgav'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları inceleme sonucu bakkalın sahibi Ömer Irgav ile akrabası olan Nadire Irgav'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.