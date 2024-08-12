Kontrolden çıkan hafif ticari takla attı: 4'ü çocuk 6 yaralı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan hafif ticari takla attı: 4'ü çocuk 6 yaralı

Sivas'ta kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

12.08.2024 17:06
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Kontrolden çıkan hafif ticari takla attı: 4'ü çocuk 6 yaralı

Sivas'ta kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı

SİVAS - Sivas'ta kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas- Kayseri Karayolu Taşlıdere mevkiinde meydana geldi. M.S. idaresindeki 46 AER 643 plakalı Ford marka hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada araç içerisinde bulunan 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kontrolden çıkan hafif ticari takla attı: 4'ü çocuk 6 yaralı - Son Dakika

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