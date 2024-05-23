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Kontrolden çıkan minibüs orta refüje çarparak savruldu: 1 ölü

Araçtan uçan sürücü hayatını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'te seyir halindeyken kontrolden çıkan minibüs, orta refüje çarptıktan sonra savruldu. Feci kazada araçtan dışarı uçan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Büyükpınar Mahallesi İpekyolu Erikçe Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Servet Aytekin idaresindeki 27 ATR 193 plakalı minibüs, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Kontrolü kaybolduktan sonra orta refüje çarparak savrulan minibüs kaldırıma çıkarak durabildi. Feci kaza sırasında minibüs şoförü Servet Aytekin araçtan dışarı uçtu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Araçtan dışarı uçan sürücü öldü

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kaza sırasında araçtan dışarı uçan sürücü Servet Aytekin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden şahsın cenazesi, olay yerinde tamamlanan işlemlerinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.