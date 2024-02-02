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Kontrolden çıkan otomobil karşı şeritteki araca çarpıp takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

ÇORUM - Çorum'da kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçtikten sonra başka bir otomobile çarptıktan sonra takla attı. Kazada 1 çocuk hayatını kaybederken, 3 çocuk da yaralandı.

Kaza, çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Hasan Kesgin idaresindeki 19 UE 127 plakalı otomobil iddiaya göre başka bir aracın kendisini sıkıştırması sonucu Burunçiftliği Kavşağı köprüsünde direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüje çarpıp karşı şeride geçti. Karşı şeritten gelen Hüseyin Taha Topaloğlu idaresindeki 34 CUD 693 plakalı otomobilin sol tavan kısmına çarpan otomobil takla atarak devrildi. Kazada araçlarda bulunan Hasan Mert Kesgin (17), Hasan Kesgin (20), Ali Tahir Topaloğlu ve Beyza Betül Topaloğlu yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Hasan Mert Kesgin hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.