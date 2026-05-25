Karacabey'de Okul Duvarına Çarpan Araçta Şans Eseri Yaralanan Olmadı

25.05.2026 11:07
Bursa'nın Karacabey ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, bir okulun bahçe duvarına çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araç ve duvarda maddi hasar oluştu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza, Karacabey Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil savrularak TOKİ Şehit Yüzbaşı Erhan Kındır İlkokulu'nun bahçe duvarına girdi. Gürültüyü duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, kazada şans eseri yaralanan olmadı. Araçta ve okul duvarında maddi hasar oluşurken, otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Bursa, Son Dakika

