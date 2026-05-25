Karacabey'de Okul Duvarına Çarpan Araçta Şans Eseri Yaralanan Olmadı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde kontrolden çıkarak okul duvarına çarpan otomobil şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Karacabey Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil savrularak TOKİ Şehit Yüzbaşı Erhan Kındır İlkokulu'nun bahçe duvarına girdi. Gürültüyü duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, kazada şans eseri yaralanan olmadı. Araçta ve okul duvarında maddi hasar oluşurken, otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA