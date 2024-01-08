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Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1'i bebek 5 yaralı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1'i bebek 5 yaralı

Batman'ın Gercüş ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

08.01.2024 - 12:49,
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Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1'i bebek 5 yaralı

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, ilçenin Yemişli köyü mevkiinde 06 AD 0686 plakalı otomobil, sürücüsü L.T.'nin(29), kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan biri bebek, 5 kişi yaralandı. Kazada sürücüyle birlikte M.T.ve H.T.(1), yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından önce Gercüş Devlet Hastanesi'ne, ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1\'i bebek 5 yaralı
Kaynak: İHA
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Batman, Gercüş, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1'i bebek 5 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1'i bebek 5 yaralı - Son Dakika
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