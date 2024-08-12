3.Sayfa

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Yaralılar ters dönen araçtan tek tek çıkarıldı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atıp ters dönmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Kahta Karayolu Hasancık Köyü yakınlarında Serdar Bozlu (41), idaresinde 09 F 5785 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak ters döndü. Meydana gelen kazada Serdar Bozlu ve otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet Yıldırım ağır yaralandı. Kaza yerine sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerine gelen ekiplerce ters dönen araç içerisinden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.