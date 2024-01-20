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Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, aynı aileden 1 çocuk 3 kişi yaralandı. Kaza Alaca'nın Ünalan Köyü yakınlarında meydana geldi. Otomobil virajı alamayarak takla attı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı
20.01.2024 - 20:37,
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Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, aynı aileden 1 çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza Alaca'nın Ünalan Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tokat'ın Zile İlçesi'nden Alaca istikametine seyir halinde olan F.S. yönetimindeki 42 ALK 982 plakalı otomobil, Ünalan köyü mezarlık mevkiinde virajı alamayarak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü F.S. ile araçta yolcu olarak bulunan eşi A.S. ve çocukları N.S. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin yaptığı ihbar üzerine bölgeye 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA
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Tokat, Çorum, Acil Durum, Soruşturma, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

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