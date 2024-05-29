Kontrolden çıkan otomobil yayaya çarptı ve kaldırıma çıktı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan otomobil yayaya çarptı ve kaldırıma çıktı

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Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil, yolun karşısına geçmekte olan bir yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yayaya ağır yaralandı. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

29.05.2024 11:33
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Kontrolden çıkan otomobil yayaya çarpıp kaldırıma çıktı...O anlar kamerada

Yolun karşısına geçen otomobil yayaya böyle çarptı

BURSA - Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Ulu Mahallesi Celal Bayar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 35 DC 7904 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak o sırada yolun karşısına geçmekte olan Serhat B.'ye çarptı. Çarpmamın şiddetiyle metrelerce savrulan Serhat B., ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken ağır yaralanan Serhat B.nin eşi otomobil sürücüsüne tepki gösterdi.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kontrolden çıkan otomobil yayaya çarptı ve kaldırıma çıktı - Son Dakika

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