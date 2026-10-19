Konya Akören'de eşini av tüfeğiyle öldüren kişi intihar girişiminde ağır yaralandı

Konya Akören'de eşini av tüfeğiyle öldüren kişi intihar girişiminde ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya Akören'e bağlı Avdan Mahallesi'nde dün akşam bir kişi, iddiaya göre tartıştığı eşine av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü, ardından aynı silahla intihara teşebbüs etti. Ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken eşi hayatını kaybetti ve olayla ilgili tahkikat sürüyor.
Konya'nın Akören ilçesinde bir kişi eşini öldürdükten sonra intihara teşebbüs etti.
Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Avdan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Murat A. (32) ile eşi Melek A. arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında Murat A. av tüfeğiyle eşine ateş ettikten sonra aynı silahla intihara teşebbüs etti. Olayda Melek A. hayatını kaybederken Murat A. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
Kaynak: İHA
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