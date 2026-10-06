Konya-Aksaray yolu 60. kilometresinde ters yöndeki otomobil, SUV'la kafa kafaya geldi - Son Dakika
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Konya-Aksaray yolu 60. kilometresinde ters yöndeki otomobil, SUV'la kafa kafaya geldi

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Konya-Aksaray yolu 60. kilometresinde ters yöndeki otomobil, SUV\'la kafa kafaya geldi
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Konya-Aksaray kara yolunun 60. kilometresi yakınlarında ters yönde seyreden otomobil, kendi şeridindeki SUV tipi araçla kafa kafaya geldi. Sürücünün dikkati faciadan dönülmesini sağlarken, o anlar arkadaki aracın araç içi kamerasına yansıdı.

Konya'da şehirlerarası kara yolunda ters yönden gelen otomobil ile kendi şeridinde giden SUV tipi araç kafa kafaya geldi. Sürücünün dikkati sayesinde faciadan dönülürken, yaşananlar başka bir aracın araç içi kamerasına yansıdı.

Olay, Konya- Aksaray kara yolunun 60. kilometresi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ters yönde seyir halinde olan otomobil, Aksaray istikametine giden SUV tipi araçla kafa kafaya geldi. Kendi şeridinde ve yolunda ilerleyen araç sürücüsünün dikkati sayesinde faciadan dönüldü. Olay anı ise arkadan gelen başka bir aracın araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde ters yönden gelen otomobilin kendi şeridinde giden SUV tipi araçla kafa kafaya gelmesi ve sürücünün dikkati sayesinde kazadan kurtulması yer alıyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Konya-Aksaray yolu 60. kilometresinde ters yöndeki otomobil, SUV'la kafa kafaya geldi - Son Dakika
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