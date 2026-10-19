Konya Akşehir'de kıraathaneye ateş açılması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Konya Akşehir'de kıraathaneye ateş açılması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Konya Akşehir\'de kıraathaneye ateş açılması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Konya'nın Akşehir ilçesinde bir kıraathaneye av tüfeğiyle gelen şüpheli, aralarında husumet bulunduğu işletmeciyle tartıştıktan sonra rastgele ateş açtı. Olayda müşteri olarak bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralanırken kaçan şüpheli polis tarafından yakalandı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde bir kıraathaneye av tüfeğiyle gelen şüphelinin ateş açması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 15.30 sıralarında 24 Ağustos Bulvarı üzerinde bulunan F.Ş.'ye ait kıraathanede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.H.Ş., av tüfeğiyle aralarında husumet bulunan F.Ş.'nin işlettiği kıraathaneye geldi. İkili arasında başlayan tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, yanında getirdiği tüfekle kıraathanede rastgele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, o sırada kahvehanede müşteri olarak bulunan İbrahim Aktaş (33) ile Musa Y.'ye isabet etti. Saldırının ardından şüpheli kaçarken, silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, İbrahim Aktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Musa Y. ise ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırının ardından kaçan şüpheli H.H.Ş., polis ekipleri tarafından kaçarken girdiği bir iş yerinde yakalandı. Akşehir Kaymakamı Mustafa Yiğit de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Polis ekipleri olay yeri ve çevresinde geniş çaplı inceleme yaptı.

Olayda hayatını kaybeden İbrahim Aktaş'ın Kocaeli'de çalıştığı, ailesini görmek için izin alarak memleketi Akşehir'e geldiği öğrenildi. Aktaş'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA
Güvenlik3. SayfaAkşehirGüncelKonyaPolisOlaySuçSon Dakika

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