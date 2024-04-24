Konya Beyşehir\'de 5 Katlı Apartmanda Yangın Çıktı

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde 5 katlı bir apartmanın birinci katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Evsat Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanda yangın çıktığı ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Adrese gelen ekipler, ev sakinlerinin bulunduğu kattan tahliyesini yaparak yangına müdahale etti. Yangın, uzun süre devam eden çalışmaların ardından kontrol altına alınarak büyümeden söndürüldü. Ekipler daha sonra soğutma çalışması yürüttü. Yangının çıkış sebebi araştırılırken, tahkikat başlatıldı. - KONYA