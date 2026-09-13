Konya Beyşehir\'de devrilen biçerdöverin operatörü hastaneye kaldırıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde biçerdöverin devrilmesi sonucu operatör yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Emen Mahallesi'nde bulunan tarla yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.M.Ç. yönetimindeki biçerdöver seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıkarak tarlaya devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan biçerdöver operatörü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı operatör tedavi altına alınırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.